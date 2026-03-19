​Presidente da República desloca-se à ilha de Santa Luzia

O Presidente da República, José Maria Neves, realiza neste sábado, 21, uma visita à ilha de Santa Luzia, acompanhado por uma ilustre delegação do Corpo Diplomático acreditado em Cabo Verde e por representantes de instituições internacionais.

Numa nota enviada, à Presidência da República informa que esta visita tem como objectivo central fomentar uma abordagem integrada entre entidades públicas, parceiros institucionais, organizações internacionais e da sociedade civil e demais actores relevantes, com vista à definição de soluções sustentáveis e operacionalmente viáveis para enfrentar o grande desafio dos resíduos sólidos acumulados naquela ilha, classificada como Reserva Natural Nacional.

A missão é promovida em parceria com a ONG Biosfera e conta com forte apoio da Guarda Costeira das Forças Armadas.

A mesma fonte explica que, no decurso da deslocação, a comitiva terá oportunidade de observar directamente os locais de acumulação de resíduos e de reflectir sobre estratégias conjuntas para a sua remoção.

“A logística da viagem, assegurada pela Presidência da República, prevê uma permanência de cerca de quatro horas na ilha, com partida e regresso a partir da ilha de São Vicente”, indica.

Esta visita inscreve-se nas preocupações do Presidente da República enquanto Patrono da Aliança da Década do Oceano, pela UNESCO, e Champion para a Preservação do Património Natural e Cultural de África, pela União Africana, e se alista às inúmeras iniciativas que têm promovido, somando-se aos esforços nacionais e mundiais para a proteção dos ecossistemas marinhos e do património natural.

Através dos parceiros internacionais que integram a missão, José Maria Neves pretende sensibilizar a comunidade internacional para as acções globais que impactam ambientalmente os pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, sendo Cabo Verde e a ilha de Santa Luzia um exemplo paradigmático, e apelar à cooperação multilateral para um esforço conjunto em prol da preservação ambiental e da sustentabilidade dos recursos oceânicos.

Conforme a mesma fonte, apesar da sua condição, Santa Luzia tem vindo a receber, ao longo dos anos, uma quantidade significativa de plásticos e outros resíduos transportados pelas correntes marinhas, estimando-se que mais de 140 toneladas se encontrem ainda por evacuar.

“Importa destacar o papel meritório da organização não governamental Biosfera Cabo Verde, que tem conduzido campanhas anuais de limpeza, contribuindo para a mitigação deste grave problema ambiental”, frisa.

A mesma fonte assegura que as limitações logísticas, sobretudo no transporte e evacuação dos resíduos recolhidos, têm exigido uma resposta mais ampla e concertada.