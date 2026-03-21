Colmeia defende intervenção precoce e mais apoio para crianças com Síndrome de Down

​A presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais (Colmeia) recomendou hoje a implementação de um serviço de intervenção precoce para apoiar crianças com Síndrome de Down e outras diversidades.

Isabel Moniz, em entrevista à Inforpress, no âmbito do Dia Internacional da Síndrome de Down, afirmou que este serviço “abrangeria toda a equipa multidisciplinar”, incluindo psicólogo, terapeuta da fala, neuropsicólogo, fisioterapeutas e acompanhamento psicopedagógico, contribuindo para a inclusão social e quebra de barreiras à integração.

Apesar dos avanços na sensibilização, alertou que “ainda nos deparamos com algum preconceito ao nível das escolas e da sociedade”, defendendo a continuidade do trabalho junto de comunidades, famílias e escolas.

A responsável sublinhou a falta de técnicos e de professores de apoio nas salas de aula, referindo que “ainda não temos o professor de apoio dentro da sala de aula”, medida que considera essencial para uma educação inclusiva.

“Ainda nós deparamos com algum preconceito a nível das escolas, a nível da sociedade, que às vezes também a própria família tenta esconder. Pelo que temos vindo a fazer esse trabalho de sensibilização em relação à discriminação”, afirmou .

A Colmeia acompanha actualmente 59 crianças e adolescentes, apoiando famílias vulneráveis, sendo o acesso a cuidados de saúde, intervenção precoce e educação inclusiva “vital” para o desenvolvimento do indivíduo.