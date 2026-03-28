Adeco lança Índice de Consumo Essencial da cidade da Praia

​A Associação para a Defesa do Consumidor (Adeco) realiza na segunda-feira, 30, no Mindelo, o lançamento do Índice de Consumo Essencial (ICE) da capital para saber impacto do custo de bens e serviços na vida dos consumidores.

A análise que já está sendo feita nas ilhas de São Vicente e Sal pretende, agora, saber os parâmetros de consumo da população da capital do país.

O propósito do ICE, de acordo com informações da Adeco, é dotar os consumidores e a associação de uma ferramenta que traduza, de forma simples, o impacto do custo de um agregado de bens e serviços na vida dos consumidores.

Este índice, conta determinar, segundo a mesma fonte o custo total mensal de bens essenciais de sobrevivência para um consumidor adulto saudável e permitir saber se o salário básico de Cabo Verde dá para adquirir o mínimo para se viver com dignidade.

O Índice de Consumo Essencial é uma iniciativa da Adeco e foi elaborado pelo antigo presidente do conselho de direcção da associação, Marco Cruz, em colaboração com a nutricionista Pedrina Rocha.

O acto de lançamento do ICE da cidade da Praia acontece na segunda-feira, 30, na sede da Adeco, no Mindelo.