Adeco lança Índice de Consumo Essencial da cidade da Praia

A análise que já está sendo feita nas ilhas de São Vicente e Sal pretende, agora, saber os parâmetros de consumo da população da capital do país.
O propósito do ICE, de acordo com informações da Adeco, é dotar os consumidores e a associação de uma ferramenta que traduza, de forma simples, o impacto do custo de um agregado de bens e serviços na vida dos consumidores.
Este índice, conta determinar, segundo a mesma fonte o custo total mensal de bens essenciais de sobrevivência para um consumidor adulto saudável e permitir saber se o salário básico de Cabo Verde dá para adquirir o mínimo para se viver com dignidade.
O Índice de Consumo Essencial é uma iniciativa da Adeco e foi elaborado pelo antigo presidente do conselho de direcção da associação, Marco Cruz, em colaboração com a nutricionista Pedrina Rocha.
O acto de lançamento do ICE da cidade da Praia acontece na segunda-feira, 30, na sede da Adeco, no Mindelo.