Neste mês de Março é importante insistir na necessidade de mais recursos e poderes para municípios – PR

O Presidente da República disse, sexta-feira (27) à noite, na cidade do Porto Novo, em Santo Antão, ser importante que neste mês de Março se insista na necessidade de mais recursos financeiros e poderes aos municípios. José Maria Neves falava na abertura da gala das mulheres, promovido pela Câmara Municipal do Porto Novo.

José Maria Neves voltou a defender mais recursos e mais poderes para os municípios, para que possam “ter mais condições financeiras, institucionais e políticas” para exercer as suas funções.

O Presidente da República disse ainda ser uma necessidade que “em cada mês de Março, reflictamos sobre a necessidade de construir uma sociedade mais igual e mais justa”, realçando os resultados conseguidos pelo país em matéria de igualdade e equidade de género.

“Nesses anos todos, temos feito muito pela igualdade e equidade de género. Investimos na educação, na saúde, na segurança social, na modernização do país, no capital humano”, sublinhou o Chefe de Estado.

Segundo José Maria Neves, todos esses investimentos fizeram com que “hoje tenhamos um Cabo Verde radicalmente diferente daquele que herdamos em 1975”.

Em 1975, Cabo Verde era “um país improvável e hoje, 50 anos depois, é já um país possível”, avançou o Presidente da República, dirigindo-se a uma plateia formada por mulheres.

“Temos agora, nos próximos anos, é de alargar as possibilidades, trabalhar para continuar esta caminhada de melhoria permanente da qualidade de vida dos cabo-verdianos.

Agora, segundo o mais alto magistrado da Nação, o país precisa “sofisticar os processos decisórios, ser mais eficiente e ter os olhos postos na eficácia dos resultados”.

A gala, que serviu para a autarquia homenagear as mulheres pelo seu papel nos diferentes domínios, foi, no entender do Presidente da República, “um grande momento” no único município liderado por uma mulher, que se tem destacado na liderança do poder local e pela inovação na administração municipal.

A presidente da câmara municipal, Elisa Pinheiro, disse que “Porto Novo tem orgulho das suas mulheres” que têm sido resilientes e empreendedoras.

A gala das mulheres do Porto Novo foi o ponto alto das comemorações de “Março – Mês da Mulher” neste momento, tendo contado ainda com a presença da coordenadora permanente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia de Souza, entre outras entidades.