Morreu o constitucionalista Wladimir Brito

​O constitucionalista cabo-verdiano Wladimir Augusto Correia Brito morreu esta terça-feira, 8 de Abril de 2026, em Guimarães, vítima de doença prolongada. Tinha um percurso amplamente reconhecido no espaço lusófono como académico, jurista e uma das vozes mais influentes na consolidação do Estado de Direito em Cabo Verde.

Figura incontornável do pensamento jurídico nacional, Wladimir Brito é frequentemente apontado como um dos principais arquitectos da Constituição da República de Cabo Verde de 1992, documento que marcou a transição do país para o regime democrático multipartidário. O seu contributo foi determinante na definição dos princípios estruturantes do sistema político cabo-verdiano, nomeadamente a separação de poderes, o reforço das garantias fundamentais e a consolidação das instituições democráticas.

Wladimir Brito construiu uma carreira académica sólida e internacional. Foi professor catedrático em instituições de ensino superior em Portugal, destacando-se o seu trabalho na Universidade do Minho e na Universidade Portucalense, onde formou várias gerações de juristas.

Ao longo de décadas, manteve uma intervenção pública regular e influente, posicionando-se sobre matérias constitucionais, reformas institucionais e funcionamento do sistema político. A sua análise crítica e independente tornou-o uma referência incontornável no debate público, sendo frequentemente ouvido em momentos-chave da vida política nacional.

Para além da academia, destacou-se pelo seu compromisso com os valores democráticos, direitos humanos e legalidade constitucional. A sua ação contribuiu não apenas para o desenho institucional do país, mas também para a maturidade do debate democrático em Cabo Verde.

A morte de Wladimir Brito representa uma perda significativa para o país e para a comunidade jurídica lusófona. Diversas reações são esperadas nas próximas horas por parte de responsáveis políticos, académicos e instituições, que deverão sublinhar o seu legado enquanto pensador, professor e defensor do Estado de Direito.