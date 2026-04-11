​São Domingos: Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual agravada contra menor

De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o arguido foi detido fora de flagrante delito, no âmbito de uma investigação conduzida pela Procuradoria da Comarca de São Domingos.
Segundo a PGR, estão em causa factos que, para já, indiciam a prática de um crime de agressão sexual agravada, previsto e punível pela legislação cabo-verdiana.
A detenção foi realizada com o apoio da Polícia Nacional. Após ser presente ao primeiro interrogatório judicial, o tribunal decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público.
O processo continua em investigação e encontra-se sob segredo de justiça.
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