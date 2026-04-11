País

​São Domingos: Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual agravada contra menor

PorExpresso das Ilhas,11 abr 2026 7:46

O Tribunal da Comarca de São Domingos, na ilha de Santiago, decretou prisão preventiva para um homem de 44 anos, professor de profissão, por suspeita da prática de um crime de agressão sexual, na forma agravada, contra uma menor.

De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o arguido foi detido fora de flagrante delito, no âmbito de uma investigação conduzida pela Procuradoria da Comarca de São Domingos.

Segundo a PGR, estão em causa factos que, para já, indiciam a prática de um crime de agressão sexual agravada, previsto e punível pela legislação cabo-verdiana.

A detenção foi realizada com o apoio da Polícia Nacional. Após ser presente ao primeiro interrogatório judicial, o tribunal decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público.

O processo continua em investigação e encontra-se sob segredo de justiça.

Foto: depositphotos.com

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

agressão sexual de menor PGR São Domingos

Autoria:Expresso das Ilhas,11 abr 2026 7:46

Editado porFretson Rocha  em  11 abr 2026 8:22

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.