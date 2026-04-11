​São Domingos: Prisão preventiva para suspeito de agressão sexual agravada contra menor

O Tribunal da Comarca de São Domingos, na ilha de Santiago, decretou prisão preventiva para um homem de 44 anos, professor de profissão, por suspeita da prática de um crime de agressão sexual, na forma agravada, contra uma menor.

De acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o arguido foi detido fora de flagrante delito, no âmbito de uma investigação conduzida pela Procuradoria da Comarca de São Domingos.

Segundo a PGR, estão em causa factos que, para já, indiciam a prática de um crime de agressão sexual agravada, previsto e punível pela legislação cabo-verdiana.

A detenção foi realizada com o apoio da Polícia Nacional. Após ser presente ao primeiro interrogatório judicial, o tribunal decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público.

O processo continua em investigação e encontra-se sob segredo de justiça.

Foto: depositphotos.com