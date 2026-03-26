Santa Catarina de Santiago: PJ desmantela duas parcelas agrícolas com 741 kg de canábis

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, na manhã desta terça-feira, 21 de abril, em Santa Catarina de Santiago, uma operação que culminou no desmantelamento de duas parcelas agrícolas de cultivo de canábis na localidade de João Bernardo, num total de 741 quilogramas apreendidos.

A operação foi realizada no cumprimento de mandados de autorização, apreensão e destruição, solicitados pelo Departamento de Investigação Criminal de Assomada ao Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Santa Catarina de Santiago.

De acordo com a PJ, foram apreendidas e destruídas toda a plantação de droga encontrada na referida localidade, informando ainda que os 741 kg de canábis apreendidos já se encontravam prontos para distribuição e consumo.

As investigações desta polícia prosseguem, com vista à identificação dos(s) proprietário(s) das plantações desmanteladas, conforme a PJ.