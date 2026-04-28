Cabo Verde acolhe 36.ª Assembleia da Aviação Civil Africana em 2027

Cabo Verde acolhe, em 2027, a 36.ª Assembleia da Comissão Africana de Aviação Civil(CAFAC). O anúncio foi feito hoje, em conferência de imprensa, pelo ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira.

José Luís Sá Nogueira acredita que esta será uma oportunidade para Cabo Verde reforçar a sua visibilidade no sector da aviação civil e afirmar-se enquanto país receptor de turismo.

“Teremos a presença de todos os Estados-membros nesse grande evento, para discutir a problemática da aviação civil em África, mas também será um momento importantíssimo para uma maior visibilidade de Cabo Verde em termos de aviação civil, mas também enquanto país receptor de turismo”,assegura.

Segundo o governante, a realização do fórum em Cabo Verde “resulta de um protocolo recentemente assinado em Marrocos entre o Estado de Cabo Verde e a CAFAC”.

O ministro sublinha que Cabo Verde é um participante “activo e credível” em termos da aviação civil junto da organização, razão pela qual acabou por ser selecionado para acolher a Assembleia.

Sá Nogueira recorda que a organização incentiva a cooperação entre os países africanos na área da segurança da aviação civil e promove também a colaboração para melhorar as ligações aéreas entre os países.

“É uma organização que promove a cooperação entre os países africanos em termos de segurança da aviação civil, mas também promove a colaboração no sentido de que a África possa ter uma melhor conectividade aérea e estimular a integração africana e o desenvolvimento, portanto, de África”, refere.

De acordo com o ministro, a ambição é tornar o país num hub aéreo no Atlântico Médio.

A CAFAC, fundada em 1969, em Adis Abeba, Etiópia, é uma agência especializada da União Africana que visa promover o desenvolvimento seguro, ordenado e eficiente da aviação civil no continente.