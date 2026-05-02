Bispo eleito de Santiago enaltece convivência e diálogo como prioridades pastorais

​O bispo eleito da Diocese de Santiago, Dom Teodoro Tavares, enfatizou hoje a importância do diálogo inter-religioso, sublinhando que a promoção de uma cultura de encontro é essencial para a paz e para o bem comum.

Em conferência de imprensa, na véspera da sua tomada de posse, o prelado afirmou que a sua experiência missionária fora de Cabo Verde, particularmente no Brasil, bem como períodos de formação em Portugal e na Irlanda, contribuíram, significativamente, para o seu crescimento humano, espiritual e pastoral.

“Quero crer que a experiência que a gente adquire na vida nos ajuda a viver com mais sabedoria e maturidade, sobretudo no que se refere à nossa inserção na Igreja e ao nosso trabalho missionário”, disse, acrescentando que o contacto com diferentes culturas e realidades reforçou a sua visão de uma Igreja aberta e universal.

Segundo o bispo eleito, a passagem pela Amazónia brasileira constituiu o seu “grande campo de acção missionária”, experiência que considera determinante para o exercício do ministério episcopal.

Relativamente à missão que agora assume na Diocese de Santiago, garantiu chegar “com o coração aberto”, disposto a caminhar com o povo, escutar as comunidades e conhecer profundamente a realidade local.

“É uma construção conjunta, contando sempre com a graça de Deus. A evangelização é o grande serviço que a Igreja pode prestar à humanidade”, afirmou.

A tomada de posse de Dom Teodoro contará com a presença de cerca de 15 bispos de várias partes do mundo, nomeadamente, de Cabo Verde, do Luxemburgo, de Portugal, do Brasil e da Conferência Episcopal da África Ocidental.

Dom Teodoro Tavares é o terceiro bispo cabo-verdiano a liderar a Diocese de Santiago, depois de D. Paulino do Livramento Évora e de D. Arlindo Gomes Furtado.