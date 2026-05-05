MV Hondius: autoridades garantem que situação com suspeita de hantavírus está sob controlo e sem risco para a população em terra

As autoridades de saúde garantiram esta terça-feira que a situação associada a casos suspeitos de hantavírus a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius, ancorado ao largo da cidade da Praia, não representa qualquer risco para a população em terra.

O Ministério da Saúde afirmou que o caso “permanece sob controlo” e classificou o risco sanitário para o país como baixo, sublinhando que não há qualquer indício de transmissão para o território nacional.

Segundo a Direcção Nacional de Saúde, a situação está a ser acompanhada no âmbito dos sistemas nacionais de vigilância epidemiológica e das normas do Regulamento Sanitário Internacional, com apoio da Organização Mundial da Saúde e de parceiros internacionais, incluindo autoridades dos Países Baixos e do Reino Unido.

As autoridades confirmaram que três passageiros a bordo se encontram clinicamente estáveis e que não foram registados novos casos entre passageiros ou tripulação. Uma equipa médica embarcou no navio para avaliação clínica, estando prevista a evacuação dos doentes nas próximas horas através de aviões-ambulância já posicionados em Cabo Verde.

O Ministério da Saúde referiu que a operação está a ser coordenada com parceiros internacionais e que, após a conclusão das evacuações, o navio deverá retomar a sua viagem.

O Governo reiterou que não existe qualquer sinal de contaminação em terra nem ameaça para a saúde pública, destacando que a situação está a ser “rigorosamente monitorizada e controlada”.