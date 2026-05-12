​IEFP e OIM assinam protocolo no âmbito do projecto MOVER para mobilidade laboral

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Cabo Verde assinou esta terça-feira, 12, um protocolo de cooperação com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), no âmbito do projecto MOVER, cujo objectivo é reforçar a mobilidade laboral regular entre Cabo Verde, Angola e Portugal, para responder às necessidades de mão de obra qualificada nos sectores da hotelaria, indústria, agricultura e construção.

Financiado pelo Fundo de Asilo, Migração e Integração, o projecto MOVER é gerido pela OIM, em parceria com o IEFP Cabo Verde e a instituição congénere de Angola, reforçando, assim, a cooperação entre entidades públicas e privadas dos três países.

Segundo o IEFP, o projecto vai incidir sobretudo no desenvolvimento de competências profissionais dos beneficiários e aumentar a empregabilidade dos jovens.

Numa primeira fase, prevê-se a transferência de 320 migrantes de Angola e Cabo Verde, permitindo assim preencher lacunas no mercado de trabalho em várias áreas em território português.

À luz do protocolo assinado, o IEFP terá responsabilidades ligadas à divulgação do projecto, selecção e pré-selecção de candidatos, apoio aos processos de recrutamento, orientação pré-partida, articulação com empregadores e recolha de dados para monitorização do projecto.

Entre as principais acções previstas, o IEFP deverá promover sessões de sensibilização e orientação sobre migração regular, apoiar no processo de recrutamento ético, realizar workshops de capacitação, orientar a pré-partida e efectuar aconselhamento profissional, divulgar materiais informativos sobre direitos dos migrantes.

A participação activa no projecto MOVER, o IEFP sublinha o compromisso com a promoção de oportunidades de emprego e a mobilidade laboral segura e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento económico nos três países envolvidos.