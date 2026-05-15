Missão de observadores da CPLP destaca maturidade democrática de Cabo Verde antes das legislativas

Carlos Carreiras fez estas declarações em conferência de imprensa, na cidade da Praia, após um encontro com os embaixadores acreditados em Cabo Verde.
“Já foi possível observar o estado de maturidade democrática que Cabo Verde apresenta. E, por isso, ter aqui a noção da serenidade com que tudo se tem vindo a processar nestas eleições”, frisou.
A missão da CPLP integra 21 elementos representativos de todos os Estados-membros da organização e ficará sediada na cidade da Praia.
De acordo com Carlos Carreiras, a missão está igualmente articulada com outras delegações internacionais presentes no país, num total de cerca de 160 observadores.
Antes do dia das eleições, os observadores da CPLP deverão reunir-se com as forças políticas concorrentes e com autoridades cabo-verdianas, encontros que, segundo explicou, permitirão recolher diferentes perspectivas sobre o processo eleitoral “de forma independente e isenta”.
O chefe da Missão de Observação Eleitoral da CPL avançou ainda que a apresentação das conclusões preliminares da missão está prevista para o dia 19 de Maio, em coordenação com as restantes delegações internacionais presentes em Cabo Verde.