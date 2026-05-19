​Plataforma das ONGs saúda ambiente pacífico das eleições legislativas e felicita novo Governo

A Plataforma das ONGs de Cabo Verde saudou o povo cabo-verdiano pela forma “exemplar, serena e responsável” como decorreram as eleições legislativas realizadas no passado domingo, 17 de Maio de 2026, destacando o ambiente de tranquilidade, paz, civismo e maturidade democrática.

Num comunicado, a organização sublinhou que os cidadãos demonstraram “elevado sentido de responsabilidade cívica e compromisso com os valores democráticos”, ao participarem no processo eleitoral e escolherem, de forma livre e soberana, os seus representantes ao Parlamento Nacional.

A Plataforma das ONGs felicitou todos os deputados eleitos e endereçou felicitações especiais ao presidente do PAICV, Francisco Carvalho, pela confiança política recebida e pela responsabilidade de liderar o próximo Governo de Cabo Verde.

O organismo felicitou igualmente os restantes partidos políticos (MPD, UCID, PTS e PP), bem como as instituições da República, órgãos eleitorais, forças de segurança, comunicação social, observadores e cidadãos que contribuíram para o bom funcionamento do processo eleitoral.

A Plataforma reafirmou ainda o seu compromisso com a promoção da democracia participativa, cidadania ativa, direitos humanos, transparência, inclusão social e desenvolvimento sustentável, defendendo o reforço da participação da sociedade civil na definição e acompanhamento das políticas públicas.

No comunicado, a organização sublinhou que uma sociedade civil “forte, autónoma, plural e participativa” é essencial para o aprofundamento da democracia e para a resposta aos desafios económicos, sociais e ambientais do país.

“Uma sociedade civil forte não se proclama — constrói-se”, conclui a Plataforma das ONGs de Cabo Verde.