Feira de domingo regressa à zona do Sucupira com nova cobertura

A grande feira de domingo vai voltar a ser realizada na zona do Sucupira, na cidade da Praia, agora com uma nova cobertura em lona tensionada e melhores condições de organização para os vendedores e frequentadores.

A intervenção foi concluída esta terça-feira, 19, pela Câmara Municipal da Praia, através do Serviço Público de Abastecimento do Município da Praia (SEPAMP), e abrange a via que liga a rotunda do Sucupira à frente do Shopping Cidades.

Segundo a autarquia, o espaço passa a contar com uma cobertura colorida em lona tensionada, modelo Asa Delta.

Com a conclusão das obras, a Feira de Domingo regressa ao local habitual, depois de ter sido temporariamente transferida para a Avenida Cidade de Lisboa devido aos trabalhos de requalificação da área circundante do mercado do Sucupira.

Paralelamente, a Câmara Municipal da Praia informa que encontra-se na fase final do recenseamento dos feirantes. A reorganização do espaço inclui um mapa de sectores, identificação dos vendedores, numeração dos postos de venda e divisão por tipologia de produtos.