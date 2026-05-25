Oito projectos de inclusão social financiados pelo Fundo de Pequenos Projectos

Oito projectos nas áreas da educação, saúde, inclusão social, empregabilidade e reinserção social foram seleccionados para financiamento no âmbito da edição de 2026 do Fundo de Pequenos Projectos (FPP), programa gerido pela Embaixada de Portugal em Cabo Verde e financiado pelo Camões- Instituto da Cooperação e da Língua, I.P..

Segundo a representação diplomática portuguesa, a edição deste ano voltou a registar uma forte adesão, à semelhança de anos anteriores.

De acordo com a Embaixada, as candidaturas apresentadas reflectiram uma representação territorial alargada, com propostas oriundas de várias ilhas do arquipélago.

A escolha dos projectos resultou de um processo de avaliação baseado em critérios como pertinência e relevância das iniciativas, coerência metodológica das actividades previstas face ao impacto esperado, razoabilidade dos custos, equilíbrio regional e capacidade de mobilização de parcerias estratégicas.

O Fundo de Pequenos Projectos é financiado pelo Camões- Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e gerido localmente pelo Centro Português de Cooperação da Embaixada de Portugal em Cabo Verde.

O programa destina-se ao cofinanciamento de iniciativas promovidas por organizações da sociedade civil, com enfoque em respostas concretas e de proximidade às necessidades das comunidades locais.

Em regra, o programa apoia projectos até ao montante máximo de 10 mil euros e com prazos de execução de curta duração, procurando assegurar intervenções céleres, flexíveis e com impacto directo nas comunidades beneficiárias.