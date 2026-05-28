Banco de Cabo Verde celebra Dia Mundial da Criança com actividades de educação financeira

Este evento é realizado em colaboração com a Associação Abraço e é aberto ao público.
Segundo o Banco de Cabo Verde, o evento pretende proporcionar às crianças um dia memorável, no qual o aprender e o brincar se complementam, reforçando a ideia de que a educação pode e deve ser vivida de forma participativa e inspiradora.
Estão programados momentos de animação, exibição de vídeos educativos e spots alusivos à Educação Financeira, apresentação da peça teatral “Poupança”, interpretada por Tikai, lanche convívio, animação musical e actividades de entretenimento.