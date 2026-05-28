Banco de Cabo Verde celebra Dia Mundial da Criança com actividades de educação financeira

O Banco de Cabo Verde, através do Gabinete de Supervisão Comportamental (GSC), promove este domingo, 31, uma actividade no bairro Alto da Glória. Essa actividade celebra antecipadamente o Dia Mundial da Criança, que é comemorado no dia 1 de Junho. A actividade também tem o objectivo de ensinar sobre educação financeira para as crianças.

Este evento é realizado em colaboração com a Associação Abraço e é aberto ao público.

Segundo o Banco de Cabo Verde, o evento pretende proporcionar às crianças um dia memorável, no qual o aprender e o brincar se complementam, reforçando a ideia de que a educação pode e deve ser vivida de forma participativa e inspiradora.

Estão programados momentos de animação, exibição de vídeos educativos e spots alusivos à Educação Financeira, apresentação da peça teatral “Poupança”, interpretada por Tikai, lanche convívio, animação musical e actividades de entretenimento.