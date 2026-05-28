HAN apela à doação de leite materno para reforçar reservas

O stock de leite materno humano do Hospital Universitário Agostinho Neto está abaixo do esperado, mas continua a conseguir responder às necessidades actuais da unidade hospitalar. A informação foi avançada hoje por Ester Lopes, responsável pelo Banco de Leite Humano do hospital, à margem do acto central das celebrações do Dia Mundial da Doação de Leite Humano.

“A nível de reservas, neste momento estamos com um stock abaixo do habitual no hospital, o que temos atualmente supre as necessidades da neonatologia porque depende do número de pedidos e solicitações. Há crianças nesse momento internadas, mas mães estão a retirar o leite em quantidade suficiente tanto para os seus filhos como para a doação ao banco de leite,” explica.

Ester Lopes destaca a importância do leite materno para os recém-nascidos e explica que o principal objectivo do Banco de Leite Humano é garantir que nenhum bebé fique sem acesso ao leite materno.

“O bebé deve tomar leite adaptado, e não leite artificial, pois este não é o ideal. Quando damos a um bebé algo que não é o mais adequado para a sua saúde, o leite humano é o mais importante para ele, ao introduzirmos um leite de que o seu organismo não necessita, estamos também a introduzir outras doenças e fatores de risco. É por isso que lutamos todos os dias: para que não falte e para que nenhum recém-nascido fique privado desse bem mais precioso, que é o leite materno, ”destaca.

Segundo a responsável, desde a inauguração do banco de leite, há quase 15 anos, já foram registadas mais de cinco mil doadoras.

Este ano, o banco conta com uma média de 150 doadoras, mas a meta é atingir as 500.

Ester Lopes recorda que a doação de leite ajuda as mães a produzirem mais leite e contribui para o aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de vida do bebé.

“A doação de leite é uma das condições que leva as mães a produzirem mais leite e ajuda a manter o aleitamento materno exclusivo durante seis meses, porque quanto mais leite a mãe retira, mais leite as mamas produzem. À medida que a produção aumenta, o bebé cresce, as suas necessidades e o volume de leite também aumentam. Assim, é uma forma de conseguir atingir o aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de vida da criança,” recorda.

O Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Agostinho Neto, na cidade da Praia, foi inaugurado a 1 de Agosto de 2011, no âmbito de um projecto de cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério da Saúde do Brasil, e da Fiocruz-IFF & ICICT.