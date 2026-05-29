Casa do Cidadão alerta para mensagem fraudulenta com falsa coima de trânsito

A Casa do Cidadão alertou hoje para a circulação de uma mensagem fraudulenta intitulada “Notificação Oficial de Coima por Infração de Trânsito em Cabo Verde”, que simula uma comunicação da Polícia Rodoviária Nacional e informa que a pessoa dispõe de 7 dias para pagamento da coima com um suposto desconto de 50%.

Segundo o comunicado, a mensagem induz ao acesso a um link suspeito, associado a uma página não oficial, com referência ao portal portondinosilhas.gov.cv.

As autoridades esclarecem que esta comunicação não é da responsabilidade da Casa do Cidadão nem da Direção Nacional da Modernização do Estado.

A instituição sublinha ainda que os serviços online disponibilizados no portal portondinosilhas.gov.cv são comunicados exclusivamente através dos canais institucionais oficiais, nomeadamente a Linha Verde do Estado (800 2008), o Messenger das redes sociais oficiais, o helpdesk casadocidadao@mmeap.gov.cv e a plataforma E-participa.

No mesmo comunicado, é reforçado que, caso recebam a referida mensagem, os cidadãos não devem aceder ao link, não devem responder nem fornecer dados pessoais ou bancários, devem bloquear o remetente e reportar a mensagem como spam ou lixo.

As autoridades apelam ainda para que, em caso de dúvida, a verificação seja sempre feita através dos canais oficiais.