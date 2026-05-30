Cabo Verde reforça vigilância e prevenção contra a ébola

Os viajantes provenientes das áreas afectadas pela Ébola devem manter-se vigilantes durante 21 dias após a chegada a Cabo Verde. A medida foi emitida esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), que informou, no entanto, que o país não registou até ao momento qualquer caso da doença.

Segundo o INSP, foram reforçadas as medidas de vigilância e prevenção nos aeroportos, portos e serviços de saúde, tendo em conta o aumento das viagens internacionais e a circulação de pessoas entre países.

Em comunicado, a instituição informou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional devido ao surto da Doença pelo Vírus Ébola causado pela variante Bundibugyo.

Neste sentido, o INSP desaconselhou viagens não essenciais para as áreas afectadas pelo surto. Contudo, caso a deslocação seja inevitável, recomenda a adopção de várias medidas preventivas, nomeadamente:

Lavar frequentemente as mãos;

Evitar o contacto com pessoas doentes, sangue e fluidos corporais;

Não participar em funerais nem no manuseamento de cadáveres;

Evitar o contacto com animais selvagens e o consumo de carne de caça.

“O INSP apela à serenidade da população e recomenda o acompanhamento das informações divulgadas pelas autoridades oficiais de saúde”, reforçou a instituição.

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