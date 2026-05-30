ICCA promove Marcha pelos Direitos das Crianças

Conforme o ICCA, a concentração está marcada no Estádio da Várzea, na cidade da Praia. A marcha seguirá em direcção à Praça Luís de Camões (Café Sofia/Escola Grande), no Plateau, onde decorrerão actividades culturais e a abertura da “Aldeia dos Direitos”, um espaço dedicado à promoção dos direitos da criança.
O programa inclui momentos de animação ao longo do percurso, intervenções institucionais do ICCA, da Câmara Municipal da Praia e do UNICEF em Cabo Verde, além de actuações culturais protagonizadas por várias organizações.