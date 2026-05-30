ICCA promove Marcha pelos Direitos das Crianças

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) realiza, no próximo dia 1 de Junho, segunda-feira, a Marcha pelos Direitos das Crianças, uma iniciativa que assinala o Dia Internacional da Criança sob o lema “Criança Não é de Rua – Que a Rua Seja Palco para Brincadeiras, Nunca o Lar de Uma Criança”.

Conforme o ICCA, a concentração está marcada no Estádio da Várzea, na cidade da Praia. A marcha seguirá em direcção à Praça Luís de Camões (Café Sofia/Escola Grande), no Plateau, onde decorrerão actividades culturais e a abertura da “Aldeia dos Direitos”, um espaço dedicado à promoção dos direitos da criança. O programa inclui momentos de animação ao longo do percurso, intervenções institucionais do ICCA, da Câmara Municipal da Praia e do UNICEF em Cabo Verde, além de actuações culturais protagonizadas por várias organizações.

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