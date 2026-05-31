Três homens ficam em prisão preventiva no Tarrafal pela prática de vários crimes

Três homens, dois nacionais e um estrangeiro, ficaram em prisão preventiva após serem detidos, no Tarrafal, pelos crimes de violência baseada no género, e maus-tratos a ascendentes e de tráfico de droga, de acordo com a informação avançada, hoje, pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em comunicado a PGR indicou que os arguidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 39 anos, foram submetidos a primeiros interrogatórios judiciais no âmbito de processos que correm termos na Procuradoria da República da Comarca do Tarrafal.

Conforme a referida fonte, o primeiro arguido, de 39 anos, foi detido em flagrante delito pela alegada prática de um crime de violência baseada no género. Contra o mesmo pendem ainda três autos de instrução relacionados com a alegada prática de dois crimes de armas, um crime de tráfico de menor gravidade e um crime de abuso sexual de crianças.

O segundo arguido, detido fora de flagrante delito, encontra-se indiciado pela alegada prática de um crime de maus-tratos a ascendentes e pessoas em economia doméstica.

Já o terceiro arguido, de 26 anos e de nacionalidade nigeriana, foi detido fora de flagrante delito, em cumprimento de mandado de busca e apreensão promovido pelo Ministério Público e autorizado pelo tribunal, encontrando-se indiciado pela alegada prática de um crime de tráfico de droga de alto risco.

A PGR informou ainda que os referidos processos continuam em investigação e permanecem em segredo de justiça.

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