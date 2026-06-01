Praia: Casal morre em colisão na zona de Sambala

​Um casal morreu este domingo na sequência de um acidente de viação ocorrido por volta das 14:00, na descida de Sambala, em São Francisco, no concelho da Praia, apurou a Inforpress junto de fonte familiar.

Segundo a mesma fonte, as vítimas seguiam numa mota de quatro rodas quando colidiram com uma outra viatura.

De acordo com informações avançadas pela fonte, há indícios de que o casal circulava fora da sua faixa de rodagem no momento do acidente.

As vítimas, residentes na Cidadela e com idades próximas dos 50 anos, deixaram dois filhos, que actualmente residem nos Estados Unidos da América.

Os corpos foram transportados directamente para a Casa Mortuária do Hospital Universitário Agostinho Neto.

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