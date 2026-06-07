​Presidente da República condecora Cristina Isabel Lopes da Silva Monteiro Duarte e Maria Helena Semedo com a Ordem do Dragoeiro

O Presidente da República, José Maria Neves, condecora Cristina Isabel Lopes da Silva Monteiro Duarte e Maria Helena Semedo com a Ordem do Dragoeiro, Primeiro Grau, “pelo contributo ímpar que prestaram ao prestígio e à afirmação internacional de Cabo Verde e pela excelência e integridade com que serviram o ideal do desenvolvimento humano e sustentável”.

Segundo uma nota da Presidência da República, a entrega das insígnias às duas altas personalidades cabo-verdianas reconhece uma ação transformadora que “extravasou as fronteiras nacionais, influenciando agendas internacionais e contribuindo indubitavelmente para o prestígio de Cabo Verde no concerto das nações”.

A condecoração acontece na próxima segunda-feira, 08, num ato a ser presidido pelo Chefe de Estado, no Salão 5 de Julho da Presidência da República, na Cidade da Praia.

A mesma fonte indica que a distinção, atribuída pelo Decreto Presidencial n.º 08/2025, de 25 de Março, enquadra-se no quinquagésimo aniversário da Independência Nacional e enaltece o papel determinante desempenhado pelas mulheres cabo-verdianas na génese e consolidação do Estado, desde os primeiros momentos da República.

O decreto presidencial sublinha que as mulheres assumiram-se como “verdadeiras cabouqueiras da construção nacional”, participando de forma activa e visionária nas diferentes fases de desenvolvimento do país em domínios vitais, designadamente a governança, a saúde, a educação, a diplomacia, o desenvolvimento rural, a ciência, a economia e a inovação, mesmo face a severas adversidades como a escassez de recursos naturais tradicionais, as sucessivas secas e fomes, a pobreza extrema e o analfabetismo estrutural.

“Tais dificuldades só foram superadas pela coragem, tenacidade e resiliência do povo cabo-verdiano”, reconhece o referido decreto.

A mesma fonte indica que Cristina Duarte, actual Subsecretária-Geral das Nações Unidas e Assessora Especial do Secretário-Geral para os Assuntos Africanos, notabilizou-se como uma das vozes mais influentes na definição de políticas públicas e económicas em África, tendo promovido, a partir das Nações Unidas, reformas estruturantes em matéria de financiamento ao desenvolvimento, governança multilateral e transformação institucional do continente africano.

Em relação a Maria Helena Semedo, a mesma fonte indica distinguiu-se ao longo de mais de três décadas de serviço público, exercendo, com invulgar competência e sentido de missão, cargos de grande responsabilidade na estrutura das Nações Unidas, a partir dos quais promoveu políticas inovadoras de segurança alimentar, resiliência climática e transformação dos sistemas agroalimentares.

“Esta alta condecoração do Presidente da República traduz, assim, o reconhecimento da Nação às trajectórias profissionais das Senhoras Cristina Duarte e Helena Semedo, marcadas por um elevado sentido de serviço público, excelência técnica e capacidade estratégica”, realça.