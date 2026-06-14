INCV passa a personalizar os documentos de identificação nacional

Centro de Personalização da Imprensa Nacional de Cabo Verde entra em funcionamento e reforça soberania documental do país.

A Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) passou a personalizar, desde o dia 18 de Maio, em solo nacional, os seus próprios documentos de identificação (Passaporte Electrónico, Cartão Nacional de Identificação (CNI) e Título de Residência para Estrangeiros (TRE)).

O novo Centro de Personalização de Documentos de Segurança, instalado na sede da INCV, inaugurada em Dezembro de 2024 pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, na presença de membros do Governo, do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, representa o culminar de um projecto que visa dotar o país de autonomia plena no processo de emissão dos seus documentos de identidade.

Investimento de mais de 445 mil contos

O projecto mobilizou investimentos na ordem dos 445 mil contos, dos quais mais de 300 mil contos foram canalizados para a construção e remodelação das instalações, suportados pela própria INCV, com aval parcial do Estado enquanto accionista único. Os restantes 145 mil contos foram financiados pelo projecto GESTDOC, gerido pelo Instituto Camões com fundos da União Europeia, destinando-se à aquisição de equipamentos, implementação da segurança física e formação de técnicos.

O parceiro técnico na implementação do projeto foi a INCM (Imprensa Nacional Casa da Moeda, de Portugal) que trouxe o seu know-how na concepção e apoio à montagem de centros de personalização de documentos de segurança.

Meses de trabalho conjunto entre várias entidades

Durante vários meses, equipas da INCV, do NOSI (Núcleo Operacional do Sistema de Informação), da DEF-PN (Direcção de Estrangeiros e Fronteiras da Polícia Nacional), do IMIJ (Instituto de Modernização da Justiça), da DGRNI (Direcção Geral de Registos, Notariado e Identificação) e da INCM trabalharam em conjunto no ajuste e aperfeiçoamento do sistema, garantindo a sua interoperabilidade e prontidão operacional.

Concluídos os testes com sucesso, o arranque oficial da personalização ocorreu a 18 de Maio. Desde então, já foram personalizados mais de 1.000 CNIs, estando em processamento dezenas de TRE e Passaportes Electrónicos.

Capacidade para responder à procura nacional e não só

Os equipamentos instalados têm uma capacidade de produção diária estimada em 1.200 CNI e TRE e 2.400 Passaportes Electrónicos. A capacidade instalada é superior às necessidades imediatas do país, o que abre a possibilidade de a INCV vir a prestar serviços de personalização para outros mercados.

Um ecossistema com três parceiros estratégicos

O funcionamento do centro assenta num modelo de negócio triangular, suportado por três contratos: entre a INCV e a INCM (fornecimento dos suportes em branco e manutenção técnica), entre a INCV e o Estado de Cabo Verde (representado pela DGRNI, IMIJ e DEF-PN para a prestação dos serviços de personalização e expedição dos documentos) e entre a INCV e os Correios de Cabo Verde (recolha, tratamento e entrega dos documentos nas nove ilhas habitadas, de Santo Antão à Brava).

Mais autonomia, mais celeridade, mais segurança

Com este centro em operação, Cabo Verde reduz a dependência externa na produção dos seus documentos de segurança, ganha agilidade nos processos e reforça a capacidade técnica nacional. Para a INCV, representa ainda a consolidação do seu papel estratégico na soberania documental do país.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1280 de 10 de Junho de 2026.