Francisco Carvalho e Ulisses Correia e Silva iniciam transição governativa

O primeiro-ministro eleito, Francisco Carvalho, e o primeiro-ministro cessante, Ulisses Correia e Silva, iniciaram hoje, na cidade da Praia, o processo de transição governativa. O modelo de transição prevê a nomeação de representantes de ambas as partes, com o objectivo de garantir a coordenação e o bom andamento dos trabalhos. Informação avançada à imprensa por Francisco Carvalho, à saída de um encontro com Ulisses Correia e Silva, no Palácio do Governo.

“O que tratamos hoje foi o início desse processo de passagem de pastas. Definimos o formato desse processo e quem será o ponto focal do nosso lado e do lado do Governo cessante, onde este fará o contacto com o nosso ponto focal e, a partir daí, faz-se o restante desenho, em relação a datas e ao próprio formato da passagem de pastas”, avança.

Francisco Carvalho afirma que a conversa decorreu com normalidade e serenidade e garante que o processo está a ser conduzido num clima de responsabilidade institucional.

O futuro chefe do Governo adianta que, nos próximos dias, deverá ser realizada uma conferência de imprensa para apresentar as prioridades dos primeiros 100 dias de governação…

“Brevemente, será realizada uma conferência de imprensa para a apresentação das prioridades para os primeiros 100 dias de governação”, adianta.

Em relação à formação do novo Executivo, Francisco Carvalho explica que os nomes dos ministros só serão divulgados depois da apresentação oficial da equipa ao Presidente da República.

Os deputados eleitos nas legislativas de 17 de Maio tomam posse no dia 18 de Junho, dando início à XI Legislatura e ao processo de eleição do novo presidente da Assembleia Nacional.

Já no dia 19 de Junho, o Presidente da República, José Maria Neves, dará posse a Francisco Carvalho como primeiro-ministro e ao novo Governo.