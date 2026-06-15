Tarrafal: Bombeiros confirmam duas mortes e 17 feridos em acidente em Bimbirim

O comandante dos Bombeiros Municipais do Tarrafal, Alexandro Carvalho, confirmou hoje que o acidente ocorrido na localidade de Bimbirim provocou dois mortos e 14 feridos, cinco dos quais em estado grave, envolvendo uma viatura Hiace com 19 passageiros.

Em declarações à imprensa, o responsável explicou que a corporação foi accionada pela Polícia Nacional pouco depois das 14:00, tendo mobilizado de imediato uma equipa para o local, posteriormente reforçada com elementos em prontidão.

Segundo avançou, o acidente ocorreu no contexto das festividades da crisma, sendo que a viatura transportava jovens de Assomada, do município de Santa Catarina, e de Achada Tenda, município do Tarrafal.

De acordo com o comandante, oito vítimas em estado mais grave foram transferidas para o Hospital Regional Santa Rita Vieira, em Assomada, enquanto os restantes feridos receberam assistência na Delegacia de Saúde do Tarrafal.

As primeiras análises das autoridades no terreno apontam o excesso de velocidade e a sobrelotação como as causas prováveis do acidente. O condutor terá perdido o controlo do veículo, que se despistou da faixa de rodagem e embateu contra várias árvores.

Em nota oficial, a Diocese de Santiago já manifestou o seu “profundo pesar” pelo trágico acontecimento.

Na sua comunicação, a Diocese confirmou que entre as vítimas mortais estão Nayara Fortes, uma jovem de 18 anos que tinha recebido o Sacramento da Confirmação nessa mesma manhã, e o condutor da viatura, conhecido localmente por “Tu”.

A instituição religiosa expressa a sua solidariedade às famílias enlutadas e à comunidade afectada, garantindo orações pelos falecidos e pelos feridos que permanecem sob cuidados médicos.