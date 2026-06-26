Avenida da Gamboa com trânsito condicionado a partir das 14 horas desta sexta-feira

A Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria, na zona da Gamboa, estará parcialmente interdita à circulação rodoviária a partir das 14 horas desta sexta-feira, 26, devido à realização do Festival da Gamboa. A partir das 16 horas, a circulação será totalmente interrompida naquele troço.

Informação foi avançada pela Câmara Municipal da Praia, através da Direcção de Transportes e Mobilidade Urbana, em articulação com a Direcção de Cultura e Economia Criativa, indicando que o condicionamento do trânsito seguirá o mesmo modelo adoptado em edições anteriores do certame.

A interdição será feita de forma faseada. Numa primeira fase, será ocupada parcialmente a via mais próxima da Praia da Gamboa, no troço compreendido entre a Rotunda Shell, em Chã d'Areia, e a Rotunda da Rampa de São Januário (Monumento de Assistência).

Posteriormente, a avenida ficará totalmente encerrada ao trânsito.

No sábado, 27 de Junho, a interdição total terá início às 16 horas, enquanto no domingo, 28, a avenida permanecerá encerrada durante todo o dia.