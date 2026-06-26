Vozinha dá nome a nova espécie marinha

Vozinha, guarda-redes da seleção nacional, empresta o seu nome a uma nova espécie marinha descrita pela ciência como Aldisa Vozinha. A nova espécie pertence ao género Aldisa, um grupo de moluscos marinhos conhecidos como nudibrânquios.

A homenagem partiu de Jesus Ortea, investigador da Universidade de Oviedo, em Espanha, e especialista em biodiversidade marinha, e surge dias depois da prestação de destaque do jogador na estreia de Cabo Verde no Mundial, frente à Espanha.

O investigador e professor universitário Rui Freitas, em declarações à Rádio Morabeza, explica que a espécie já tinha sido descoberta nas Caraíbas e estava em fase de descrição científica quando Ortea decidiu associá-la ao internacional cabo-verdiano.

“Com o caso mediático que aconteceu com o jogo da nossa seleção e com a performance fora de série do Vozinha, Jesus Ortea decidiu prestar-lhe uma homenagem, atribuindo o nome do nosso guarda-redes a essa nova espécie. Desta forma, o nome dele fica também imortalizado no mundo científico”, afirma.

Para Rui Freitas, a distinção vai além do desporto e mostra como a ciência também pode reconhecer momentos que marcam uma sociedade.

“É interessante perceber como a ciência, o desporto e a história natural acabam por estar ligados. Mesmo a ciência não escapa à necessidade de reconhecer mérito e prestar tributo. Neste caso, o nome do Vozinha passa a fazer parte da história científica de forma permanente”, sublinha.

A homenagem acontece numa altura em que os Tubarões Azuis têm ligado a sua participação no Mundial à defesa dos oceanos e da biodiversidade marinha.

Para o investigador, o facto de envolver uma espécie marinha reforça a mensagem ambiental promovida pela seleção e por várias organizações de conservação.

“Estamos a falar de um animal marinho e de uma seleção que escolheu um símbolo marinho, os Tubarões Azuis. Isto reforça o compromisso com a conservação e mostra que tudo está ligado. O nosso símbolo não é um animal terrestre, é um animal marinho, e isso tem um significado importante para Cabo Verde. Talvez seja o momento ideal para acelerarmos o trabalho na literacia dos oceanos. Ninguém valoriza aquilo cujo valor desconhece. Se conseguirmos transformar o entusiasmo gerado pelo desporto numa oportunidade para aproximar as pessoas da ciência e do ambiente, estaremos também a reforçar a proteção do nosso património natural”, conclui.

A nomeação da nova espécie foi divulgada num artigo publicado na revista Histórias de la Bioadversidad e depositado no repositório ResearchGate.

De recordar que Jesus Ortea foi distinguido pelo Governo, em 2023, com a Medalha de Mérito Ambiental pelos seus contributos para o estudo da biodiversidade marinha do arquipélago.