AAC aponta saúde aeronáutica como prioridade para a segurança operacional

A saúde aeronáutica é uma prioridade estratégica para reforçar a segurança operacional em Cabo Verde. Declarações feitas hoje pelo presidente da Agência de Aviação Civil, Carlos Rodrigues. O responsável da AAC falava à margem da abertura da terceira edição das Jornadas Médicas Aeronáuticas, que decorrem sob o lema “Fit to Fly - Promoção da saúde aeronáutica como pilar da segurança operacional”.

“Cuidar da sua saúde não é uma questão individual, mas também uma responsabilidade para com os passageiros, os colegas de trabalho, os operadores e toda a comunidade aeronáutica. Por isso, a promoção da saúde deve ser encarada como um investimento estratégico. Um profissional saudável é um profissional mais preparado para tomar decisões adequadas, gerir situações complexas e contribuir para uma operação segura. Em última análise, investir na saúde é investir na segurança”, declara.

Carlos Rodrigues sublinha que, apesar dos avanços tecnológicos, da modernização das aeronaves e da existência de regulamentos rigorosos, o fator humano continua a ser determinante para a segurança das operações aéreas.

“A segurança operacional não depende apenas de aeronaves modernas, de sistemas tecnologicamente avançados, de regulamentos robustos ou de procedimentos rigorosamente estabelecidos. Depende, acima de tudo, das pessoas: os pilotos, os controladores de tráfego aéreo, os tripulantes de cabine e os técnicos de manutenção. O funcionamento seguro do sistema de aviação civil exige que estes profissionais estejam física e mentalmente aptos para desempenhar funções críticas de segurança”, sublinha.

O responsável destaca que a AAC certifica o pessoal aeronáutico e realiza inspeções regulares para assegurar que os profissionais mantêm as condições exigidas para o desempenho das suas funções.

“A AAC, enquanto entidade reguladora, tem o papel de fazer a certificação do pessoal aeronáutico, de acordo com os requisitos estabelecidos nos regulamentos. Posteriormente, realiza atividades de supervisão para garantir que, a cada momento, todos os requisitos que estiveram na base da certificação continuam a ser cumpridos. Nesse sentido, a AAC possui um plano anual de atividades de supervisão de todas as áreas operacionais, incluindo a área da medicina aeronáutica ”, destaca.

A 3.ª edição das Jornadas Médicas Aeronáuticas teve como foco a promoção da saúde dos profissionais da aviação civil, como forma de garantir um desempenho mais seguro e eficiente das suas funções.