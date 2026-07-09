Câmara de São Vicente atribui lotes de terreno na Baía das Gatas a sanvicentinos da Seleção Nacional

A Câmara Municipal de São Vicente decidiu atribuir lotes de terreno na zona da Baía das Gatas aos elementos sanvicentinos que integram a Seleção Nacional de Futebol de Cabo Verde, como forma de reconhecimento pelo desempenho dos Tubarões Azuis no Mundial de 2026.

A deliberação foi aprovada, por unanimidade, na sessão de hoje. A edilidade elevou a prestação da equipa nacional à categoria de louvor público.

Segundo a Câmara Municipal, a campanha da Seleção Nacional foi marcada por brio, resiliência e determinação e despertou um sentimento de orgulho e renovada esperança entre os cabo-verdianos no país e na diáspora.

A autarquia salienta ainda que o talento, o rigor disciplinar e o espírito de equipa demonstrados pelos Tubarões Azuis representam um exemplo de superação para as gerações atuais e futuras.

“Reconhecendo que o talento, a probidade, o rigor disciplinar, a determinação férrea e o espírito de corpo eximiamente demonstrados pelo selecionador, pelo conjunto dos atletas e por toda a equipa técnica, constituem um paradigma de superação e uma baliza ética para as gerações hodiernas e vindouras, esta edilidade delibera, por unanimidade, conferir pública homenagem aos supracitados elementos - sanvicentinos que compõem o referido grupo especificamente aos mediante a atribuição, como simbolo de gratidão municipal, de lotes de terreno sitos na aprazível zona da Baía das Gatas”, lê-se.