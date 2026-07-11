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Lidera Rural aposta na qualificação para dinamizar turismo em Santo Antão

PorExpresso das Ilhas,11 jul 2026 15:08

​Mulheres e jovens de Santo Antão vão beneficiar, a partir deste mês de julho, de uma ação de capacitação em serviços turísticos, promovida pelo projeto Lidera Rural, com o objetivo de reforçar competências e criar novas oportunidades de rendimento através do turismo rural.

A formação decorrerá entre julho e agosto, no Centro de Transformação de Produtos Agrícolas, na localidade de Corda, no Planalto Leste, e abrangerá áreas como empreendedorismo e gestão, marketing e promoção, atendimento ao cliente, inglês básico para o turismo, transformação agroalimentar, higiene e segurança alimentar, formalização de negócios, embalagem, vendas e utilização das redes sociais.

Segundo os promotores, a iniciativa pretende valorizar os recursos locais, desenvolver competências práticas e incentivar iniciativas sustentáveis que contribuam para o fortalecimento do turismo rural na ilha.

A ação integra o plano de formação em serviços turísticos do projeto Lidera Rural, implementado nos três municípios de Santo Antão.

O projeto é promovido pelo Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) e pela Associação dos Amigos da Natureza, com financiamento da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, visando criar oportunidades económicas para mulheres e jovens das comunidades rurais.

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Lidera Rural qualificação serviços turísticos Corda Mulheres e jovens Santo Antão empreendedorismo Centro de Transformação de Produtos Agrícolas

Autoria:Expresso das Ilhas,11 jul 2026 15:08

Editado pormaria Fortes  em  11 jul 2026 15:09

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