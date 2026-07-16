País

​Cruz Vermelha assina protocolos de parceria com a Garantia Seguros e a Clínica Dentária da Praia

PorDulcina Mendes,16 jul 2026 14:21

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) reforçou esta quarta-feira, 15, o seu compromisso com o acesso à saúde através da assinatura de dois protocolos de parceria com a Garantia Seguros e a Clínica Dentária da Praia.

Segundo a CVCV, esta cooperação permitirá ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade, fortalecer a resposta do Centro Integrado de Saúde e Cuidados da CVCV e desenvolver iniciativas conjuntas em benefício das comunidades, com especial atenção às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Para o presidente da CVCV, Arlindo de Carvalho, estas parcerias representam mais um passo para garantir que "ninguém deixe de cuidar da sua saúde por dificuldades económicas".

“Acreditamos que juntos chegamos mais longe. Continuamos a construir pontes, fortalecer parcerias e criar respostas humanitárias cada vez mais eficazes para promover a saúde, a dignidade e o bem-estar de todos”, sublinha. 

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Cruz Vermelha de Cabo Verde Garantia Seguros Clínica Dentária da Praia

Autoria:Dulcina Mendes,16 jul 2026 14:21

Editado porAndre Amaral  em  16 jul 2026 14:41

pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.