​Cruz Vermelha assina protocolos de parceria com a Garantia Seguros e a Clínica Dentária da Praia

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) reforçou esta quarta-feira, 15, o seu compromisso com o acesso à saúde através da assinatura de dois protocolos de parceria com a Garantia Seguros e a Clínica Dentária da Praia.

Segundo a CVCV, esta cooperação permitirá ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade, fortalecer a resposta do Centro Integrado de Saúde e Cuidados da CVCV e desenvolver iniciativas conjuntas em benefício das comunidades, com especial atenção às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Para o presidente da CVCV, Arlindo de Carvalho, estas parcerias representam mais um passo para garantir que "ninguém deixe de cuidar da sua saúde por dificuldades económicas".

“Acreditamos que juntos chegamos mais longe. Continuamos a construir pontes, fortalecer parcerias e criar respostas humanitárias cada vez mais eficazes para promover a saúde, a dignidade e o bem-estar de todos”, sublinha.