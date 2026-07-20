Embaixada dos EUA na Praia mantém emissão de vistos e integra rede regional a partir de 1 de Agosto

A Embaixada dos Estados Unidos na Praia continuará a processar pedidos de vistos de rotina a partir de 1 de Agosto, passando a integrar a nova rede regional de serviços consulares criada pelo Departamento de Estado norte-americano para África.

De acordo com um comunicado divulgado na passada quarta-feira, 15, a Embaixada dos Estados Unidos na Praia mantém-se como um dos centros regionais de vistos, juntamente com as representações diplomáticas norte-americanas em Abidjan, Acra, Adis Abeba, Cidade do Cabo, Dakar, Dar es Salaam, Djibuti, Joanesburgo, Kampala, Kigali, Kinshasa, Lagos, Lomé, Luanda, Malabo, Monróvia, Nairobi, Port Louis, Yaoundé e outros postos designados.

Em contrapartida, os serviços de vistos de rotina deixarão de ser processados em 26 postos diplomáticos africanos, incluindo Maputo, Banjul, Bamako, Conacri, Freetown, Harare, Libreville, Lusaka, Niamey, Nouakchott e Windhoek, cujos requerentes passarão a ser encaminhados para os centros regionais.

Segundo o Departamento de Estado, a reorganização abrange todos os vistos de rotina, tanto de não-imigrante como de imigrante, incluindo vistos para turismo, negócios, emprego, reunificação familiar, noivos, adopções, diversidade e determinados casos de refugiados e asilados.

A instituição esclarece, no entanto, que a medida não implica o encerramento de embaixadas ou consulados, nem altera o funcionamento das missões diplomáticas.

Os postos afectados continuarão a prestar assistência consular aos cidadãos norte-americanos e manterão alguns serviços limitados relacionados com vistos.

O Departamento de Estado acrescenta que os requerentes com entrevistas já agendadas nos postos afectados deverão consultar o correio electrónico, onde receberão instruções específicas sobre os novos procedimentos.

O comunicado esclarece ainda que os vistos actualmente válidos não serão afectados pela reorganização e que permanecem em vigor as restrições previstas na Proclamação Presidencial 10998, bem como os restantes requisitos e limitações aplicáveis à emissão de vistos para determinadas nacionalidades.

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