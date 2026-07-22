​Igreja do Nazareno – Distrito Sul de Cabo Verde realiza 6.ª Assembleia Distrital de 23 a 26 de Julho

A Igreja do Nazareno – Distrito Sul de Cabo Verde realiza a partir desta quinta-feira, 23, até domingo, 26, a sua 6.ª Assembleia Distrital, sob o lema “Reacenda a chama em nós”. O encontro reunirá membros, líderes, delegados e participantes das diversas áreas ministeriais para momentos de oração, formação, deliberação e celebração cristã.

Segundo uma nota enviada, a programação contempla actividades espirituais, workshops, sessões paralelas, negócios da assembleia e cultos especiais ao longo dos quatro dias, sob a presidência do Rev. Admirado Chaguala, Coordenador de Estratégia do Campo Francófono oeste de África.

A abertura está marcada para esta quinta-feira, 23, com momentos de oração, culto devocional e sessões paralelas dirigidas à Juventude Nazarena Internacional (JNI), ao Discipulado Nazareno Internacional (DNI) e às Missões Nazarenas Internacionais (MNI), bem como ao Evangelismo. O dia encerra com o culto de recepção, na Igreja do Plateau.

Na sexta-feira, 24, os trabalhos prosseguem com os Negócios da Assembleia, em sessões da manhã e da tarde, culminando com o Culto da Convenção da MNI.

A programação de sábado, 25, inclui novos workshops, uma acção de evangelismo nos arredores da Cidade da Praia durante a tarde e o culto da Convenção da JNI no período da noite.

O encerramento da Assembleia acontece no domingo, 26, com o culto da Convenção da DNI, o culto de Celebração da Santa Ceia, ambos no Salão Nobre Assembleia Nacional, em Achada Santo António.