CVTelecom oferece equipamentos hospitalares ao Hospital Agostinho Neto

O Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) foi contemplado, esta quinta-feira, 23, com uma doação de equipamentos hospitalares, fruto da parceria mantida com a Cabo Verde Telecom S.A. (CVTelecom).

Numa publicação nas redes sociais, o HUAN sublinha que a iniciativa insere-se no âmbito do protocolo de cooperação entre as duas instituições e tem como principal objectivo apoiar o hospital na modernização e aquisição de novos dispositivos, com vista a optimizar o atendimento aos utentes.

Entre os equipamentos doados encontram-se um carrinho de emergência, um biombo de três corpos, dois carrinhos de instrumentos com gavetas e prateleira, duas cadeiras de rodas leves dobráveis, um carro multifuncional com empurrador e cestas, um carro em inox, uma maca e 300 lençóis devidamente identificados.

Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração do HUAN, Evandro Monteiro, afirmou que investimentos desta natureza, direccionados ao Serviço de Traumatologia, transcendem o ganho estrutural, impactando directamente o bem-estar dos pacientes e fortalecendo o trabalho das equipas médicas, proporcionando uma resposta em saúde cada vez mais ágil, eficiente e digna.

O director do Serviço de Ortopedia e o presidente do Conselho de Administração do HUAN destacaram que a doação dos equipamentos reforça o compromisso contínuo com a humanização e a melhoria da assistência prestada no hospital.

“O HUAN compromete-se a melhorar continuamente os padrões de qualidade no âmbito da gestão do Serviço de Traumatologia e a fazer o bom uso dos materiais e equipamentos doados”, realça a mesma fonte.

Por seu lado, o presidente do Conselho de Administração da CVTelecom, João Domingos Correia, frisou que a parceria com o HUAN, que já dura há vários anos, faz com que acções como esta tenham maior alcance ao nível do grupo do que se fossem realizadas individualmente, realçando que, quanto maiores forem os meios, melhores serão os desempenhos em qualquer sector.