ICCA realiza Avaliação da Situação da Infância na ilha do Sal no contexto das viagens e do turismo

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), em parceria com o UNICEF, realiza na próxima quarta-feira um Encontro para Avaliação da Situação da Infância na ilha do Sal, com vista a identificar desafios e reforçar estratégias de prevenção e resposta às situações de risco que afectam crianças e adolescentes, particularmente no contexto das viagens e do turismo.

De acordo com o ICCA, o encontro reúne representantes das instituições que integram o Sistema Nacional de Protecção da Criança e do Adolescente, parceiros nacionais e internacionais e demais intervenientes.

Para a instituição, o encontro constitui um importante espaço de reflexão, concertação e fortalecimento da articulação interinstitucional, “promovendo uma resposta cada vez mais eficaz na protecção dos direitos das crianças e dos adolescentes”.

A iniciativa visa igualmente contribuir para a consolidação de um ambiente seguro, inclusivo e protector para todas as crianças e adolescentes.