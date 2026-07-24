ICCA realiza Avaliação da Situação da Infância na ilha do Sal no contexto das viagens e do turismo

De acordo com o ICCA, o encontro reúne representantes das instituições que integram o Sistema Nacional de Protecção da Criança e do Adolescente, parceiros nacionais e internacionais e demais intervenientes.
Para a instituição, o encontro constitui um importante espaço de reflexão, concertação e fortalecimento da articulação interinstitucional, “promovendo uma resposta cada vez mais eficaz na protecção dos direitos das crianças e dos adolescentes”.
A iniciativa visa igualmente contribuir para a consolidação de um ambiente seguro, inclusivo e protector para todas as crianças e adolescentes.