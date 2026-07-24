​Primeira Dama leva Feira de Saúde e Conversa sobre Saúde Menstrual à Boa Vista

A Primeira Dama de Cabo Verde, Débora Katísa Carvalho, encontra-se na ilha da Boa Vista para mais uma missão de trabalho, onde promoverá, esta sexta-feira, 24, duas iniciativas de caráter social, desenvolvidas em parceria com instituições nacionais e internacionais, reforçando o compromisso com a promoção da saúde, da educação e da sustentabilidade.

Realizada no âmbito da Conferência Década do Oceano e promovida pelo Presidente da República, a iniciativa visa sensibilizar para a importância da saúde menstrual, combater estigmas e promover soluções menstruais sustentáveis, contribuindo para a saúde, a dignidade e o bem-estar das jovens.

Na ocasião, serão igualmente entregues copos menstruais reutilizáveis, gentilmente oferecidos pelo Projecto "Nha Pumbinha", da mentora Lara Amado, contribuindo para a promoção da dignidade menstrual e da sustentabilidade ambiental.

“Com estas iniciativas, promovidas em estreita articulação com parceiros nacionais e internacionais, a Primeira Dama reafirma o seu compromisso com a promoção da saúde, da dignidade humana e da sustentabilidade, aproximando serviços, conhecimento e oportunidades das comunidades locais”, conforme uma nota da Presidência da República.

A iniciativa disponibilizará 100 consultas médicas gratuitas à população, nas áreas de rastreios básicos, consultas médicas e triagem, educação e aconselhamento, constituindo uma importante ação de proximidade e promoção da saúde comunitária.

De manhã, a Primeira Dama presidirá à cerimónia de abertura da Feira de Saúde, em parceria com a Embaixada da República Popular da China, através da Equipa Médica Chinesa, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal da Boa Vista e da Delegacia de Saúde da Boa Vista.

À tarde, no antigo Gabinete de Realojamento (Casa para Todos), a Primeira Dama promoverá uma Conversa Aberta sobre Saúde Menstrual e Sustentabilidade, dirigida a adolescentes e jovens dos bairros de Boa Esperança e Marrocos.