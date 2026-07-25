Retomadas as viagens marítimas na rota Santiago/Fogo/Brava

A CV Interilhas anunciou esta sexta-feira que o navio Liberdadi retomou as operações, com viagens marcadas para hoje, 25 de Julho, na linha Santiago/Fogo/Brava, após concluir com sucesso os trabalhos de reparação na CABNAVE, em São Vicente, e os respectivos testes de navegação.

De acordo a transportadora marítima, em comunicado,a embarcação encontra-se apta a regressar ao serviço e irá cumprir o modelo operacional da Linha Sotavento, com partidas de Santiago às 07h00, do Fogo para a Brava às 12h00, da Brava para o Fogo às 14h00 e do Fogo para Santiago às 16h00.

Com a normalização da operação do navio Liberdadi, a CV Interilhas vai implementar um plano de reposição das viagens afectadas, através da realização de viagens extraordinárias entre os dias 26 de Julho e 2 de Agosto, visando de minimizar os impactos causados aos passageiros e ao transporte de cargas.

As ligações marítimas na rota Santiago/Fogo/Brava foram suspensas depois de o navio Liberdadi ter sofrido danos na hélice durante uma manobra de atracação no Porto da Praia, na segunda-feira, 20 de Julho.

De acordo com a CV Interilhas, durante a atracação, uma defesa de protecção do cais soltou-se da sua posição, fazendo com que o respectivo cabo de aço ficasse enrolado na hélice de bombordo da embarcação.

O incidente provocou a deformação estrutural da hélice, comprometendo as condições técnicas necessárias para uma operação em segurança, o que obrigou à interrupção temporária das viagens para a realização dos trabalhos de reparação na CABNAVE, em São Vicente.