ERIS lança sistema para monitorizar mercado farmacêutico nacional

Cabo Verde passa, a partir de hoje, a contar com o Sistema Integrado de Monitorização do Mercado Farmacêutico (SIMFAR), uma plataforma digital criada para acompanhar o mercado de medicamentos, controlar os preços e monitorizar os stocks em tempo real.

O sistema foi lançado pela Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS), na cidade da Praia.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da ERIS, Eduardo Tavares, o SIMFAR representa uma mudança estrutural na forma como o mercado farmacêutico será regulado em Cabo Verde.

"Este é um momento particularmente importante para a ERIS e para Cabo Verde. Hoje não estamos apenas a apresentar uma plataforma tecnológica, mas a inaugurar uma nova forma de conhecer, compreender e regular o mercado farmacêutico nacional. Damos um passo firme para uma regulação mais moderna, inteligente, transparente e orientada por evidências, capaz de antecipar desafios, apoiar decisões e criar valor para todo o ecossistema da saúde", afirma.

O responsável destaca que o sistema permitirá transformar dados em conhecimento, para reforçar a capacidade de prevenção e apoiar a tomada de decisões com base em informação fiável.

"O SIMFAR permitirá acompanhar continuamente a disponibilidade dos medicamentos essenciais, monitorizar os níveis de stock, a evolução dos preços e identificar riscos para o abastecimento do mercado nacional. O objetivo é deixar de atuar apenas quando surgem problemas e passar a antecipá-los, protegendo melhor a saúde pública e tornando a regulação mais eficiente e preventiva", destaca.

Por sua vez, o secretário de Estado da Saúde, Artur Veiga, considera que o lançamento da plataforma constitui um marco importante na transformação digital do Sistema Nacional de Saúde.

"O SIMFAR representa um importante marco na modernização da regulação farmacêutica em Cabo Verde. Vivemos um tempo em que a transformação digital deixou de ser uma opção para se tornar um instrumento indispensável à boa governação. Decisões baseadas em informação fiável, atualizada e integrada traduzem-se em melhores políticas públicas, maior transparência e melhor proteção da saúde da população", considera.

Segundo o governante, a iniciativa está alinhada com as prioridades do Executivo para reforçar uma governação baseada em dados e promover a integração dos sistemas de informação na área da saúde.

O SIMFAR integra a estratégia de transformação digital da ERIS para o período 2026-2028 e constitui uma ferramenta de apoio à definição de políticas farmacêuticas, ao planeamento institucional e ao reforço da capacidade de resposta perante eventuais rupturas de medicamentos ou alterações anormais no mercado.