Porto Novo saúda graduação dos primeiros licenciados em Engenharia Agronómica e Zootécnica

A Câmara Municipal do Porto Novo enalteceu hoje o facto do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias (ICTA) de Santo Antão ter realizado, sexta-feira, à graduação dos primeiros licenciados em Engenharia Agronómica e Engenharia Zootécnica.

Através de uma nota, a autarquia porto-novense diz tratar-se de “um marco de grande significado para o ensino superior e para a formação de quadros” na ilha de Santo Antão.

A câmara municipal, que se fez representar pela vereadora Ivone Sabino, qualificou ainda do acto de “um momento especial” para o ensino superior em Santo Antão, felicitando i ICTA “por este importante feito” que “traduz o resultado de anos de dedicação ao ensino, à formação e à valorização do conhecimento”,

A edilidade porto-novense felicitou os estudantes que concluíram a sua formação, “uma conquista que abre novas portas e reforça a capacidade de Santo Antão em formar profissionais qualificados para responder aos desafios do seu desenvolvimento.

O Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias (ICTA) procedeu sexta-feira, 31, à graduação a 31 licenciados em Engenharia Agronómica e Engenharia Zootécnica.

O ICTA, que é uma unidade orgânica da UTA, foi criado há quatro anos, concluindo a formação dos primeiros 30 quadros superiores, numa altura em que as câmaras municipais de Santo Antão têm desafiado à UTA para alargar a oferta formativa nesta ilha.