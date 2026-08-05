Nova diretora da PJ promete mão firme contra o tráfico de droga e o crime organizado

O combate ao tráfico de droga, à corrupção e ao crime organizado estão entre as prioridades da nova Diretora Nacional da Polícia Judiciária. Jacqueline Semedo fez esta declaração hoje, na cidade da Praia, à margem da cerimónia de posse como responsável máxima da instituição.

Perante o ministro da Justiça, que presidiu à cerimónia, a nova Diretora Nacional da PJ garantiu firmeza no combate ao crime.

"O combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada transnacional e complexa continuará a merecer toda a nossa determinação. Cabo Verde, pela sua posição geoestratégica e pela sua abertura ao mundo, enfrenta riscos que exigem uma Polícia Judiciária preparada, especializada, tecnologicamente capacitada e articulada com os seus parceiros nacionais e internacionais. Da nossa parte, não haverá qualquer hesitação, agiremos com firmeza, profissionalismo e respeito absoluto pela Lei ", garante.

Jacqueline Semedo defende que todas as áreas de investigação da Polícia Judiciária devem receber a mesma atenção…

A dirigente destaca a necessidade de reforçar a capacidade operacional da força policial.

"Para responder a todas estas formas de criminalidade, precisamos de continuar a fortalecer a capacidade de atuação da Polícia Judiciária, isso exige uma instituição moderna, bem organizada e dotada de profissionais qualificados, de meios adequados e de ferramentas tecnológicas capazes de acompanhar a crescente complexidade da investigação criminal", destaca.

Por sua vez, o ministro da Justiça destaca que a missão da PJ exige elevada capacidade técnica, bem como reforço da cooperação internacional no combate à criminalidade complexa e organizada.

Clóvis Silva salienta que a localização estratégica de Cabo Verde representa uma oportunidade, mas também um desafio por tornar o arquipélago vulnerável à atuação de redes criminosas.

"A localização geográfica de Cabo Verde confere-nos uma posição particularmente sensível, neste corredor atlântico, a meio caminho entre a Europa, a África Ocidental e as Américas, o nosso arquipélago constitui um ponto de passagem natural de rotas marítimas e aéreas, esta condição geoestratégica, que representa uma oportunidade económica e diplomática, é simultaneamente um fator de risco, o mesmo espaço que favorece o comércio e a mobilidade de pessoas pode ser explorado por redes criminosas", salienta.

Jacqueline Semedo substitui Manuel da Lomba no cargo de Diretora Nacional da Polícia Judiciária.