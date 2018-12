​Governo marca presença no Fórum Alto Nível África-Europa, na Áustria

O Governo participa, amanhã, 18 de Dezembro, no Fórum Alto Nível África-Europa 2018. O evento, que visa promover a inovação e a digitalização nos dois continentes, realiza-se na cidade de Viena, Áustria.

De acordo com uma nota publicada no site do Governo, o país far-se-á representar pelo Ministro de Estado, Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

Segundo o mesmo documento, o Fórum Alto Nível África Europa visa promover a inovação e a digitalização como pilares importantes no desenvolvimento futuro dos dois continentes para que todos possam se beneficiar da transformação digital em andamento.

“O evento pretende ainda avaliar como as actuais parcerias entre a África e a Europa contribuem para este objectivo, completando a implementação em curso da declaração conjunta da Cimeira de Abidjan 2017 entre a União Africana e a União Europeia, que, entre outras coisas, destacou a importância de desbloquear o potencial da economia digital para África e Europa”, lê-se no documento.