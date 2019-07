Santo Antão acolhe conferência sobre desenvolvimento regional e local

​O Governo quer partilhar com as autarquias e forças vivas em Santo Antão a visão sobre o desenvolvimento regional e local, bem como investimentos realizados, em curso e previstos no horizonte 2017/2021.

Estes são os propósitos de uma conferência sobre desenvolvimento regional e local, anunciada pelo Executivo, para o dia 18 de Julho, na cidade do Porto Novo, evento que se realiza no âmbito de uma visita do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, à ilha de Santo Antão, de 17 a 18 de Julho.

Além dessa conferência, a visita do chefe do Governo ficará marcada pelo lançamento de um pacote de projectos do Governo, nos três concelhos, financiados no quadro dos fundos do Turismo e do Ambiente e do PRRA (Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades).

No primeiro dia da visita, Ulisses Correia e Silva procederá ao lançamento das estradas Chã de Igreja/Cruzinha, Espongeiro/Lagoa e de Figueiral do Paul e, ainda, do projecto de requalificação do bairro de Cruzinha.

No segundo, e último dia da visita, o primeiro-ministro presidirá ao lançamento das estradas Ribeira da Cruz/Chã de Branquinho e Ribeira da Cruz/Martiene, além da inauguração das obras de requalificação da praia balnear de Curraletes.

A visita do chefe do executivo a Santo Antão, durante a qual estará acompanhado de vários ministros, entre eles a das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, culmina com a conferência sobre o desenvolvimento regional e local.