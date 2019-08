Primeiro-ministro no Japão para a conferência TICAD

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva está presente, a partir desta terça-feira (27), no Japão, para participar na VII Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África (TICAD), a realizar-se em Yokohama, de 28 a 30 de Agosto.

A VII edição da TICAD tem como tema “fazer progredir o desenvolvimento da África, pela via da tecnologia, da inovação e do capital humano”.

Segundo uma nota do Governo, a participação do Primeiro-ministro eleva as expectativas nas relações entre Cabo Verde e Japão.

“A opção actual do Executivo cabo-verdiano é alicerçada numa abrangente e diversificada cooperação nos seguintes sectores: mar, fornecimento de equipamento para a pesca artesanal; saúde, protecção civil, infra-estruras energéticas, assim como se pretende reforçar o diálogo com intenção de atrair o investimento privado japonês”, lê-se.

Segundo a mesma fonte, para além da participação na VII TICAD, estão previstas outras visitas de entidades dos dois países, numa perspectiva de reforçar todas as vertentes da relação de Cabo Verde com a da Terra do Sol Nascente.

De acordo com a nota, Ulisses Correia e Silva estará acompanhado de uma comitiva composta pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, pela embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, e ainda pelo embaixador Eduardo Silva.

“À margem da cimeira, o Chefe do Governo cabo-verdiano será recebido pelo seu homólogo japonês, Shinzo Abe, manterá um encontro com o director-geral da FAO, Qu Dongyu, e visitará algumas instituições e empresas japonesas”, consta.

A TICAD consiste em conferências multi-bilaterais de cooperação com África. Cabo Verde participou nas seis edições já realizadas.