​Gilberto Silva na Conferência da Programação Global do Fundo Verde para o Clima

O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, participa de hoje a sexta-feira, 23, na Conferência da Programação Global do Fundo Verde para o Clima, a ter lugar na Songdo, Incheon, República da Coreia, informa o Governo em comunicado.

O governante participa no evento a convite do Secretariado do Fundo Verde para o Clima (GCF).

De acordo com o mesmo documento, enviado hoje às redacções, com mais de 5 mil milhões de dólares em projectos de acção climática em todo o mundo, o Fundo Verde para o Clima está a desempenhar um papel importante em ajudar os países em desenvolvimento a concretizar as suas ambições climáticas.

“Com esta conferência o GCF está reunido mais de 600 participantes dos países em desenvolvimento e desenvolvidos, incluindo ministros, autoridades nacionais designados do GCF, as entidades credenciadas e outras partes interessadas do GCF promovendo uma plataforma para o diálogo ao alto nível entre os países e a entidade com o GCF de programação”, lê-se.

O comunicado do executivo refere que a conferência pretende recolher contribuições e entender as reais dificuldades dos países, facilitar intercâmbios e transferência de conhecimentos entre os países e deferentes parceiros e entidades acreditadas, melhorar a qualidade do processo de programação e a eficácia dos políticos do Fundo, de forma a apoiar os países na concretização das suas metas em relação às mudanças climáticas.