​Embaixadora cessante de Angola em Cabo Verde considera que cooperação "está de boa saúde"

A embaixadora cessante de Angola em Cabo Verde, Josefa da Cruz, disse hoje que a cooperação entre os dois países "está de boa saúde", e exemplificou com a troca de visitas nos mais diversos níveis.

Depois de oito anos a liderar a missão diplomática de Angola em Cabo Verde, Josefa da Cruz está a terminar o seu consulado, que disse ter sido uma "experiência diferente", na sequência de outras funções em África, na Organização das Nações Unidas e na União Africana.

De uma forma geral, considerou que as coisas correram bem para ambas as partes, tendo destacado a troca de visitas ao mais alto nível.

"Não podia ser diferente. Angola e Cabo Verde têm uma história comum e, no âmbito dessa história, partilhamos relações de cooperação e amizade nos mais diversos níveis", salientou a embaixadora, após uma audiência com o chefe de Estado cabo-verdiano.

Do lado de Angola, esteve no país a ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, para participar num seminário e assinar protocolos de cooperação com o seu homólogo cabo-verdiano, Abraão Vicente.

Em Cabo Verde também estiveram delegações ligadas às eleições autárquicas, que Angola vai realizar pela primeira vez no próximo ano, prosseguiu a embaixadora, indicando ainda a visita da juíza do Tribunal de Contas, Exalgina Gamboa, que teve oportunidade de trabalhar com o seu homólogo cabo-verdiano.

"É por isso que lhe digo que ela [a cooperação] está de boa saúde e há de continuar a estar. Tivemos troca de visitas nos mais diversos níveis, tanto de Cabo Verde para Angola, como de Angola para Cabo Verde", sustentou.

Ao nível económico, Josefa da Cruz destacou a retoma recente dos voos da transportadora aérea angolana TAAG para Cabo Verde.

"Já não vem para a Praia, porque era muito mais oneroso, mas está a fazer Luanda-Sal-Luanda, fazendo escala em São Tomé e Príncipe, duas vezes por semana", frisou a embaixadora cessante.