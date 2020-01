Congresso do PAICV com 364 delegados e quatro partidos convidados

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) ai realizar a partir de sexta-feira o seu XVI Congresso, que contará com 364 delegados e convidados de Angola, São Tomé e Príncipe e Portugal, anunciou hoje o partido.

O anúncio foi feito na cidade da Praia, por Manuel Inocêncio Sousa, presidente da comissão organizadora do XVI Congresso ordinário do PAICV, que vai decorrer sob o lema "Cabo Verde: A Nossa Escolha" e vai servir para eleger os novos órgãos do partido.

O também membro da comissão política nacional e da comissão permanente do PAICV informou que o evento, que decorrerá durante três dias, vai contar com 364 delegados, do país e da diáspora cabo-verdiana.

Segundo Inocêncio Sousa, a reunião vai contar ainda com a presença de delegações de partidos da mesma família do PAICV, nomeadamente o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe–Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), os partidos Socialista e Comunista Português, e o Partido Socialista do Senegal.

O presidente da comissão organizadora avançou que durante o congresso vão ser apreciados vários instrumentos do partido e será ainda debatia a Moção de Estratégia e da Orientação Polícia Nacional, sufragada nas eleições internas de Dezembro, que reconduziram Janira Hoppfer Almada a mais um mandato.

O também deputado nacional do PAICV disse ainda que o congresso vai servir para o partido partilhar a sua visão para Cabo Verde, onde perspectiva a criação de mais oportunidades, a optimização da localização geoestratégica do país e a assunção da consolidação dos sectores estratégicos da Economia.

"Este congresso acontece num momento particular, já num ano eleitoral, com desafios enormes que Cabo Verde tem de enfrentar e a atenção, conforme tem frisado a líder do Partido, Janira Hopffer Almada, na construção de um Cabo Verde para todos", frisou Manuel Inocêncio Sousa.

O dirigente partidário salientou que o congresso, que vai ser realizado no Salão Nobre da Assembleia Nacional, na Praia, será um "momento de acreditar e de mobilizar Cabo Verde para um projecto credível e capaz de garantir igualdade de oportunidades para todos".

Janira Hopffer Almada foi reeleita em 22 de Dezembro para um terceiro mandato à frente do PAICV, com 98% dos votos expressos, tornando-se no quinto presidente e a primeira mulher a liderar o partido, depois de Aristides Pereira, Pedro Pires, Aristides Lima e José Maria Neves.