Projecto de inclusão socioeconómica das mulheres arranca oficialmente

A Ministra da Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal efectuou, esta terça-feira, uma visita ao concelho de São Miguel, para assinalar o arranque oficial do projecto de inclusão socioeconómica das mulheres e se inteirar do seu andamento e impacto junto das famílias.

Segundo uma nota do Ministério da Família e Inclusão Social, para a Ministra e para o edil local, este projeto deverá servir de modelo noutros pontos do país, de vocação agrícola , pois está comprovada a sua sustentabilidade e a sua eficiência na criação de rendimentos para as famílias e empoderamento das mulheres.

“A Ministra mostrou-se extremamente satisfeita com o resultado, garantindo que abraçará totalmente a ideia do Presidente [da CM] para levar esta boa experiência às mulheres de outras comunidades”, refere.

Maritza Rosabal fez-se acompanhar nesta visita da Ministra da Mulher, Família e Protecção Social da Guiné-Bissau, da Ministra de Género, Criança e Acção Social de Moçambique e da Vice-Ministra dos Assuntos Sociais e Igualdade de Género da Guiné Equatorial.

De acordo com a mesma fonte, a comitiva ministerial está em Cabo Verde para participar da VI Reunião de Ministros e Responsáveis pela Igualdade de Género da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, agendado para hoje, 06 de Novembro, sob o tema “Combate à VBG e ao Feminicídio”.