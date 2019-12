UE desembolsa 1,6 milhões de contos a Cabo Verde

A União Europeia (UE) desembolsou cerca de um milhão e 626 mil contos ao tesouro Cabo-verdiano no âmbito do apoio orçamental da União Europeia ao arquipélago, anunciou ontem a organização.

Em nota emitida ao final da tarde desta quinta-feira, 19, a União Europeia refere que esta contribuição financeira para o ano 2019 corresponde ao maior desembolso anual que já efectuou ao país.

“A União Europeia atesta desta forma o seu compromisso enquanto parceira de Cabo Verde, cumprindo com o Contrato de Boa Governação e Desenvolvimento acordado entre as partes”, lê-se.

De acordo com o mesmo documento, o desembolso neste montante reconhece os esforços feitos por Cabo Verde em áreas importantes como a reforma da administração pública, protecção dos consumidores na área alimentar ou o aumento do emprego com cobertura social junto do INPS, entre outras.

O apoio orçamental concretizado anualmente acresce a outros apoios financeiros da União Europeia a vários atores Cabo-verdianos, desde a sociedade civil às autoridades municipais, e nas mais diferentes áreas, incluindo a reflorestação em várias ilhas, a cooperação na área da segurança, na transição energética, a economia marítima, a investigação científica, ou a cultura.

“A União Europeia felicita a República de Cabo Verde, as autoridades e a Administração Pública Cabo-verdiana pelo trabalho conjunto visando a melhoria das condições de vida dos cidadãos”, conclui.