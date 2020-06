COVID-19: 684 cabo-verdianos já conseguiram regressar a casa

Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado, diz que já regressaram a Cabo Verde 684 pessoas que tinham ficado retidas no estrangeiro por causa da pandemia de COVID-19 que paralisou o sector dos transportes aéreos.

No comunicado enviado à comunicação social, o Ministério dos Negócios Estrangeiros assegura que é "seu compromisso tudo continuar a fazer para garantir o repatriamentos dos cabo-verdianos que, residindo em Cabo Verde, ainda se encontram retidos no estrangeiro" por causa do encerramento das fronteiras "de diversos países afectados pela pandemia de COVID-19".

O mesmo ministério recorda que desde que as fronteiras nacionais foram encerradas a 18 de Março já foram realizados nove voos de repatriamento que permitiram o regresso de 684 pessoas ao país. A maioria veio de Portugal, de onde regressaram 318 pessoas, seguem-se os Estados Unidos e Brasil com 194 e 113 pessoas respectivamente. Do Senegal regressaram 54 cabo-verdianos.

Já no que respeita aos cidadãos nacionais "ainda retidos no estrangeiro", o Ministério dos Negócios Estrangeiros assegura que "tudo está a ser feito" num trabalho coordenado com as diferentes missões diplomáticas de Cabo Verde no mundo e com as autoridades dos diferentes países "para realizar o repatriamento nas melhores condições possíveis" e que todos os esforços estão a ser feitos para "apoiar os cidadãos afectados por esta situação".